Wehen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

Wehen x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragemBávaros estreiam na Copa da Alemanha, longe de Munique, contra clube da 3ª divisão
O Bayern de Munique estreia na Copa da Alemanha 2025/26 nesta quarta-feira (27). O gigante alemão encara o Wehen, da 3ª divisão, na Brita Arena, em Wiesbaden, pelo duelo válido pela primeira fase do torneio.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Wehen
O modesto clube da 3ª divisão alemã vai para o jogo desta quarta-feira como franco-atirador. O Wehen quer aproveitar a vantagem de jogar longe de Munique para surpreender o gigante alemão e garantir uma classificação histórica.
Contudo, o time vem de uma derrota em casa por 4 a 3 para o Rot-Weiss Essen pela 3ª rodada da terceira divisão alemã. Nas duas partidas anteriores, o Wehen empatou por 2 a 2 com o SC Verl e venceu o SSV Ulm 1846 por 3 a 1.
Além disso, o técnico Nils Döring tem alguns problemas no elenco. Isto porque Hübner, Kalem, Kiomourtzoglou e Nink, lesionados, são os desfalques para o jogo desta quarta-feira.
Como chega o Bayern de Munique
Por outro lado, o Bayern começou a temporada 2025/26 em grande forma, com a conquista da Supercopa da Alemanha após a vitória por 2 a 1 sobre o Stuttgart e uma goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig na partida de abertura da Bundesliga.
No entanto, apesar da grande fase neste início de temporada, o técnico Vincent Kompany tem uma lista de jogadores no departamento médico. Assim, Bischof, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala, lesionados, são ausências para o Bayern nesta 1ª rodada da Copa da Alemanha.
WEHEN X BAYERN DE MUNIQUE
1ª fase da Copa da Alemanha
Data-Hora: quarta-feira, 26/08/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Brita Arena, em Wiesbaden (ALE).
WEHEN: Stritzel; Ole Wohlers, Gillekens, Janitzek, Niklas May; Schleimer, Gözüsirin, Nejad Haji Lor, Johansson; Flotho e Kaya. Técnico: Nils Döring.
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Goretzka, Kimmic; Luis Díaz, Gnabry, Michael Olise; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Árbitro: Daniel Siebert (ALE).
