Vojvoda é apresentado no Santos e diz querer Neymar protagonista: ‘É solução’

O Santos apresentou nesta terça-feira (26) o técnico Juan Pablo Vojvoda, de 50 anos, que assinou contrato até o fim de 2026. O treinador argentino esteve acompanhado pelo executivo de futebol Alexandre Mattos e, em sua primeira entrevista no Peixe, destacou a importância de Neymar para o time. Aliás, segundo o treinador, o camisa 10 é a solução para a equipe evoluir. “(Neymar) Não é problema, é solução, isso tem que vir de minha parte. Se vejo de camisa 10, de camisa 9, ele pode jogar. Ele quer a bola e nos momentos difíceis. É para a gente proteger e fazer render o time todo. Falei com ele. Tem compromisso com o Santos. Conversei com Alexandre, o primeiro que falamos foi Neymar, sabemos o que significa esse ano para ele. Meus filhos são fãs dele”, disse Vojvoda.

“Imagino um Neymar determinante, que se divirta. É um jogador que faz a gente se divertir. Poucos jogadores possuem essa capacidade. O futebol é isso, é a essência do futebol. Há determinados jogadores que conseguem isso, e Neymar consegue. Vou aprender com Neymar, aprender como é estar com um jogador como ele. Não é um jogador qualquer, é um dos melhores do mundo, que conseguiu tudo por sua capacidade e humildade. Quero ajudar. Ele ama o Santos, Santos o ama. Ele escolheu neste momento voltar ao Santos. Isso tem um valor importante. Onde imagino Neymar? Ele pode jogar em qualquer posição. Mas vamos procurar conhecê-lo. Neymar rendia no Barcelona por esses jogadores e sua capacidade, mas no Santos? É um desafio fazer Neymar render”, completou. Vojvoda comenta desafios imediatos no Santos Além disso, o argentino também comentou sobre o desafio de assumir o clube em momento complicado, com o time próximo da zona de rebaixamento e vindo de duas derrotas consecutivas. “Sei que temos que ganhar domingo. O foco está em conseguir rendimento. Obriga a ter resposta imediata. Fui contra o Bahia, analisei e também outros jogos. Onde vou trabalhar? Hoje vou conhecer meus jogadores e trabalhar para domingo. Nossa prioridade é essa. Momento é difícil, mas precisamos estar juntos, corrigir erros. Temos que confiar no nosso elenco e nos nossos jogadores”, disse. Por fim, o treinador comentou ainda sobre o mercado de transferências. Afinal, o Peixe já acertou a contratação do zagueiro Tomás Palacios, da Inter de Milão, e fez proposta pelo volante Rômulo, do Tigres, do México.

“Estou convencido de que temos um bom elenco. Temos pouco tempo para fechar a janela, mas vai servir para ter um treinador novo e isso estimula jogadores. É nesse caminho que iremos pelo urgente, conseguir o resultado. Sem desespero, logicamente”, completou. Veja outras respostas do treinador Guilherme “Sei o que aconteceu. É uma situação que não se vive somente no Santos. Ele está afetado pela situação, é uma pessoa. Eu consegui rendimento profissional dele, ele me deu rendimento, vi o Santos na Série B, no Paulistão, ele mostrou rendimento. Mas todos os jogadores passam por momentos ruins, e Guilherme tem que ser forte neste momento. Ele é forte, tem resiliência e tem que saber que está em um clube como o Santos. Ele sabe que a repercussão quando as coisas vão bem é enorme. Fez um grande Paulistão. Futebol é paixão, mas vamos ter que continuar falando sobre isso.” Base