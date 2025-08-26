Vasco x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

Gigantes cariocas iniciam briga por vaga nas semifinais desta edição da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em São Januário / Crédito: Jogada 10

Vasco e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário. Os donos da casa passam por um momento difícil. Os visitantes também têm suas instabilidades, porém, navegam em rios com menos águas turvas em relação ao rival. O reencontro será no dia 11/9, no Estádio Nilton Santos. Onde assistir Premiere (pay-per-view) e no Prime Vídeo (streaming) transmitem o clássico carioca.

Como chega o Vasco? A vida do Vasco não está tranquila em 2025. Mesmo após uma super goleada por 6 a 0 contra o Santos, em pleno Morumbis, a equipe já voltou a gerar dúvidas em seu torcedor. Afinal, são duas derrotas com péssimas atuações contra Juventude (2 a 0) e Corinthians (3 a 2) – este, em São Januário – desde o jogo em questão. Dessa forma, a equipe chega pressionada para encarar o clássico contra o rival carioca. Além disso, cercado de dúvidas e problemas. O lateral-direito Paulo Henrique, que se tornou um pilar do time do técnico Fernando Diniz, será relacionado, mas não há certeza acerca de sua titularidade. Paulo Ricardo, do sub-20, constará na relação, ainda que Puma seja o favorito a atuar no lugar de PH. No meio, Tchê Tchê será desfalque. Ele deixou o campo contra o Corinthians com dores na posterior da coxa esquerda. Ainda não há confirmação do grau da lesão, mas o jogador não deve ficar na relação. Por fim, os reforços Robert Renan (zagueiro) e Matheus França (meia-atacante) não serão relacionados, ainda que estejam inscritos para as quartas de final da Copa do Brasil. Seus últimos jogos foram em maio, ao fim da temporada saudita e europeia, respectivamente. Como chega o Botafogo? O Botafogo, agora, vê a Copa do Brasil com a mesma importância de uma Copa Libertadores, torneio que já não disputa mais nesta temporada. Buscar a “Maldita” é obrigação para o Mais Tradicional depois da eliminação nas oitavas de final da competição sul-americana, na semana passada, para a LDU, em Quito. É, aliás, um título inédito que o Mais Tradicional não tem em seu museu.