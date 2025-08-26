Vasco oficializa contratação de Matheus França, ex-Flamengo

Jogador de 21 anos, que já está até inscrito, chega por empréstimo junto ao Crystal Palace (ING) e reforça elenco cruz-maltino / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira (26/8) a contratação do meia-atacante Matheus França, de 21 anos. Em seu site oficial, o Cruz-Maltino oficializou a chegada do jovem, revelado pelo Flamengo, por empréstimo junto ao Crystal Palace (ING).

Assim, ele ficará pelo menos até junho de 2026 na Colina Histórica. Seu empréstimo, aliás, não prevê obrigação, nem opção de compra. O Palace pagará parte do salário do atleta. Antes mesmo de seu anúncio, o jogador já aparecera na Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ainda que não seja provável sua estreia nesta quarta (27/8), contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil. LEIA MAIS: Admar Lopes nega saída de Rayan do Vasco Matheus França desembarcou nesta madrugada no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Dessa forma, realizou exames médicos e assinou contrato com o Gigante da Colina. “Muito bom estar de volta no Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente e pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível”, disse o atleta.

Carioca, o jogador iniciou a carreira pelo Flamengo, arquirrival do Vasco, se destacando nas categorias de base não só do clube, como também da Seleção Brasileira. Não à toa, em julho de 2023, saiu para o Crystal Palace por 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época). Por lá, porém, não conseguiu se firmar, perdendo espaço e atuando apenas 19 vezes. Jogador revela expectativa Em entrevista à TV do Vasco no YouTube, Matheus França falou sobre sua expectativa em atuar pelo Gigante da Colina.

“Expectativa muito boa em vestir essa camisa. O Vasco é um clube gigante e estou aqui para agregar bastante à essa equipe. Essa minha jornada será muito importante para mim, essa volta ao Brasil também. Quero dedicar toda a minha raça, a minha vontade dentro de campo por esse time”, disse. Ele também falou sobre sua forma física. Segundo o próprio, está se sentindo “muito bem”. “Estou me sentindo muito bem fisicamente. Terminei meus trabalhos por fora bem. Agora, estou voltando o mais forte possível, mentalmente e fisicamente, para estar bem em campo. O torcedor vascaíno pode esperar de mim muita garra, muita força, muita vontade. Eu vou me doar 100% por esse time e por essa camisa maravilhosa“, revelou.