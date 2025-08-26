Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco acerta empréstimo de Sforza ao Juventude

Volante perde espaço em São Januário, participando de apenas 129 minutos em toda a temporada 2025; entenda a negociação
Sem espaço no elenco do Vasco, o volante Juan Sforza está de saída para outro time da Série A. Trata-se do Juventude, 18º colocado do Brasileirão. O argentino viajará a Caxias do Sul para finalizar a negociação por empréstimo.

Segundo a “Itatiaia”, em publicação nesta terça-feira (26/8), os clubes já trocam documentos para fechar a transação. O empréstimo de Sforza será, assim, até o fim de 2025. No entanto, há uma cláusula no contrato que o impede de atuar contra o Vasco em partida do segundo turno, prevista para o começo de dezembro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Sforza chegou proveniente do Newell’s Old Boys (ARG) – time que o revelou -, em fevereiro de 2024. O Cruz-Maltino, aliás, pagou cerca de R$ 24 milhões ao time argentino por seus serviços, sendo uma das contratações mais caras da história do clube.

Sforza, porém, nunca se firmou no Vasco. O canhoto até participou de 39 jogos em sua primeira temporada, sendo titular em apenas 16 ocasiões (41%). Ele marcou um gol e contribuiu com uma assistência. Já em 2025, perdeu ainda mais espaço, sendo pouco utilizado por Fábio Carille e menos ainda por Fernando Diniz. Assim, jogou somente cinco partidas, sendo titular apenas uma vez. Sua última partida, aliás, já completou três meses. Foi em derrota pro 2 a 1 para o Fluminense, pela décima rodada do Brasileirão, atuando por cinco minutos.

