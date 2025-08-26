Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Um basta à eterna espera por Neymar

Ancelotti não mostra confiança na recuperação do camisa 10 e opta por não convocá-lo. Mesmo elogiado, veterano perde relevância na Seleção
Carlo Ancelotti não foi na margem mínima em sua segunda convocação pela Seleção Brasileira, deixando claro o que valerá no ciclo para a Copa de 2026. Ao convocar 25 nomes, passou o recado de que quer conhecer outros atletas e, por isso, não se esquivará de fazer observações embora tenha aqueles de sua confiança.

Só que o principal aviso foi outro: o de que há espaço para todos aqueles que estiverem no auge físico. E isso tem a ver com 100% fisicamente e nada menos. Um basta, portanto, à eterna espera por jogadores que não transmitem confiança em seus processos de recuperação.      

Sim,. é claro que refiro-me a Neymar. E se ele não estiver 100% não será chamado. Cada vez mais, aliás, sua ausência causa menos impacto.

O aviso do Santos de que a lesão não impossibilitaria o jogador de estar entre os convocados chegou aos ouvidos de Ancelotti. O edema na coxa esquerda , contudo, pode ser uma possibilidade real de estiramento.

Assim, Carleto agiu em dupla frente: optou por não chamá-lo independentemente do peso do nome, mas enfatizou na coletiva: “Todo mundo conhece Neymar. Ele não precisa ser testado, mas tem que estar numa boa condição física para ajudar a Seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo”.  

Neymar, pela 1ª vez na Seleção, vê um técnico ‘maior’ que ele

Enfim, pela primeira vez desde que Neymar chegou, a Seleção Brasileira tem um treinador “maior’” do que ele.

No tocante às perguntas sobre a não convocação do atleta, Ancelotti encarou todas. Sabe que, conforme Neymar vai se tornando um veterano, menos tende a entregar em campo. A caminho dos 34 anos, o jogador tem deixado de ser relevante. Fora um ou outro lampejo pelo Santos, o camisa 10 entrega pouco: apenas seis gols e três assistências neste ano.

0 ’10’ santista até poderia ser convocado caso estivesse bem fisicamente. Mas não se assustem: seria apenas para esta reta final de Eliminatórias. E não necessariamente pelo seu futebol. Seria principalmente para a comissão técnica sentir o jogador e os seus efeitos novamente em um ambiente de Seleção. Em meio a dois jogos que valem pouco, isso seria normal. 

Ancelotti sabe que é preciso montar uma equipe competitiva e quer a todo custo evitar distrações e conflitos desnecessários. E no histórico brasileiro, o apelo midiático tem um histórico considerável. O italiano não quer distrações e foge de conflitos desnecessários.

No mais…

O treinador italiano manteve base de 15 jogadores que passou a confiar, desde a sua convocação inicial. Fortes, intensos e velozes. Entre os 25 listados para os dois jogos das Eliminatórias nos dias 4 e 9 de setembro, a aposta em Kaio Jorge é merecida.

Mas Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, foi injustiçado. Assim como Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, Vitinho, lateral do Botafogo, e Marcos Antonio, meio-campista do São Paulo.

Ainda assim, o destaque foi a “legião estrangeira”, em especial a que atua na sempre badalada Premier League com 12 nomes . Só o Chelsea tem três: Estêvão, João Pedro e Andrey Santos.

De clubes brasileiros, somente quatro lembrados. A saber, Hugo Souza (Corinthians), Alex Sandro (Flamengo), Fabricio Bruno (Cruzeiro) e a grande novidade Kaio Jorge (Cruzeiro). Aos 23 anos, o atacante da Raposa é o artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, e vai vestir pela primeira vez a Amarelinha.

O Brasil jogará pela primeira vez no Maracanã sob o comando de Carlo Ancelotti no dia 4 de setembro, contra o chilenos. Já a despedida nas Eliminatórias será no dia 9 do mesmo mês, em El Alto.

Ancelotti pensa 100% na Copa. Com ou sem Neymar. E a CBF (que bom!) não poderá fazer absolutamente nada.

