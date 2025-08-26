Stabile banca Fabinho após eleição e diz ter proposta por naming rights da Arena

Eleito nesta segunda-feira (25), mandatário também descartou ter um diretor estatutário e mira mudanças no estádio do Corinthians / Crédito: Jogada 10

Eleito presidente do Corinthians até dezembro de 2026 na noite de segunda-feira (28), Osmar Stabile concedeu sua primeira entrevista coletiva no cargo e falou sobre os próximos passos do clube, especialmente no departamento de futebol e na gestão da Neo Química Arena. O dirigente reforçou a confiança no diretor executivo Fabinho Soldado, que permanecerá na função. Além disso, Stabile descartou a nomeação de um diretor estatutário neste início de gestão e elogiou o trabalho realizado pelo atual responsável pelo futebol.

“Neste momento não terá diretor de futebol. Fabinho Soldado continua. Ele está mostrando, dentro do que vi, acompanhei e analisei, um trabalho bom. Alguns ajustes já fizemos. Mas ele está sempre pronto a atender os ajustes necessários. Do jeito que ele está comprando a filosofia nova de trabalho. Contratações dentro da possibilidade do Corinthians”, afirmou. “Vamos dar sequência a este trabalho. Ele se encaixou dentro daquilo que a gente pensava. Temos que ir organizando e melhorando. Fabinho Soldado está participando e trabalhando dentro do que estabelecemos daqui para a frente”, completou o presidente. Impasse com o naming rights Stabile também abordou a situação da Neo Química Arena. Afinal, o contrato de naming rights com a Hypera Pharma, fechado em 2020 por R$ 300 milhões por 20 anos, é considerado defasado pela diretoria. Assim, o presidente revelou que já há pelo menos três empresas interessadas em assumir o espaço e que pretende abrir concorrência para aumentar o valor. “O valor (da multa rescisória com a Hypera Pharma) cai em setembro, mas nós estamos conversando. Tem três empresas interessadas. Eu acredito que deve chegar mais uma empresa. Estamos trabalhando para trazer valor muito maior do que este. Valor é baixo. Foi bom lá atrás? Era. Imprensa, torcedores, associados e conselheiros elogiaram. Mas passou. O valor está baixo. Vamos trabalhar”, disse Stabile.

O valor de rescisão do contrato atual gira em torno de R$ 50 milhões. Além disso, outra frente de negociação envolve o estacionamento do estádio. Afinal, o Corinthians já recebeu propostas em envelope fechado e aguarda a análise do departamento de compliance antes de anunciar a vencedora. “Tínhamos quatro empresas interessadas. Vários outros clubes fizeram a mesma coisa. Fizemos por envelope fechado. Foi aberto para poder saber qual empresa ganhou. A empresa foi levada para o compliance. Temos dois compliance, o do clube e o da Arena. Nós fizemos compliance do clube, passou, colocou-se num envelope e foi para o compliance da arena. Aprovando, vamos mostrar para vocês o que aconteceu no estacionamento. Tem empresa que ganhou, o nome não pode vir a público enquanto não passar pelo compliance”, explicou. Stabile toma susto durante posse A primeira noite como presidente teve ainda um contratempo curioso. Stabile ficou preso no elevador quando descia do Salão Nobre para o Teatro do Parque São Jorge, mas conseguiu sair após alguns minutos com ajuda de funcionários.