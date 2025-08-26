Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo esbarra em entraves da Fifa para registrar lateral Maílton

Apesar de acordo com Metalist e jogador, punições ao clube ucraniano atrasam a regularização do reforço no Tricolor
O São Paulo acertou, na última semana, a contratação do lateral-direito Maílton, que pertence ao Metalist, da Ucrânia, e vinha atuando emprestado pela Chapecoense. A negociação, porém, ainda não foi oficializada pelo Tricolor por conta de um impasse jurídico internacional.

Mesmo após o acerto com o atleta e com os ucranianos, que aceitaram liberá-lo em troca do perdão de uma dívida de 620 mil euros (cerca de R$ 4 milhões), o São Paulo depende de uma exceção da Fifa para concluir o negócio.

O entrave está no fato de o Metalist estar atualmente sob três punições da Fifa, impostas em janeiro, abril e maio deste ano. As sanções impedem o clube de registrar jogadores, contratar reforços ou até mesmo reintegrar atletas que estão emprestados.

É justamente o caso de Maílton. Para que ele seja negociado com o São Paulo, seu empréstimo à Chapecoense precisa ser encerrado e o lateral reativado no Metalist antes da transferência definitiva. Com o transfer ban vigente, esse processo não deve acontecer até a data limite da janela, no dia 2 de setembro.

Assim, o departamento jurídico do São Paulo trabalha para convencer a entidade a autorizar uma exceção, permitindo a compra do jogador mesmo sem a liberação formal do Metalist. A expectativa nos bastidores é de que a situação esteja sendo solucionada ainda nesta semana.

Enquanto o imbróglio não se resolve, Maílton já se despediu dos companheiros da Chape. Assim, aguarda o desfecho para estar sendo anunciado oficialmente como reforço tricolor.

Outro problema com a Fifa do São Paulo

O clube paulista também lida com uma sanção própria. Na última segunda-feira, o São Paulo sofreu um transfer ban por atraso no pagamento de uma parcela da compra do volante Damián Bobadilla, junto ao Cerro Porteño, do Paraguai. A diretoria afirma que o débito está quitado e aguarda a retirada da sanção.

