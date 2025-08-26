São Paulo esbarra em entraves da Fifa para registrar lateral Maílton

Apesar de acordo com Metalist e jogador, punições ao clube ucraniano atrasam a regularização do reforço no Tricolor

Mesmo após o acerto com o atleta e com os ucranianos, que aceitaram liberá-lo em troca do perdão de uma dívida de 620 mil euros (cerca de R$ 4 milhões), o São Paulo depende de uma exceção da Fifa para concluir o negócio.

O São Paulo acertou, na última semana, a contratação do lateral-direito Maílton, que pertence ao Metalist, da Ucrânia, e vinha atuando emprestado pela Chapecoense. A negociação, porém, ainda não foi oficializada pelo Tricolor por conta de um impasse jurídico internacional.

O entrave está no fato de o Metalist estar atualmente sob três punições da Fifa, impostas em janeiro, abril e maio deste ano. As sanções impedem o clube de registrar jogadores, contratar reforços ou até mesmo reintegrar atletas que estão emprestados.

É justamente o caso de Maílton. Para que ele seja negociado com o São Paulo, seu empréstimo à Chapecoense precisa ser encerrado e o lateral reativado no Metalist antes da transferência definitiva. Com o transfer ban vigente, esse processo não deve acontecer até a data limite da janela, no dia 2 de setembro.

Assim, o departamento jurídico do São Paulo trabalha para convencer a entidade a autorizar uma exceção, permitindo a compra do jogador mesmo sem a liberação formal do Metalist. A expectativa nos bastidores é de que a situação esteja sendo solucionada ainda nesta semana.

Enquanto o imbróglio não se resolve, Maílton já se despediu dos companheiros da Chape. Assim, aguarda o desfecho para estar sendo anunciado oficialmente como reforço tricolor.