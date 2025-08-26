Santos acerta a contratação de zagueiro argentino da Inter de Milão

Tomás Palacios, de 22 anos, chega ao Peixe por empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões)

Revelado pelo Talleres, da Argentina, Palacios ganhou projeção após atuar por empréstimo no Independiente Rivadavia, antes de acertar sua transferência para a Inter em agosto de 2023. No clube de Milão, no entanto, teve pouco espaço: disputou apenas três partidas oficiais. Na última temporada, foi cedido ao Monza, onde ganhou mais minutos em campo, mas não conseguiu se firmar como titular.

O Santos confirmou a contratação do zagueiro Tomás Palacios, argentino de 22 anos, que pertence à Internazionale, da Itália. O jogador chega por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra fixada em 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões). A informação foi dada primeiramente pelo ‘UOL’ e confirmada pelo J10 .

De volta ao elenco da Inter, o defensor esteve no banco de reservas na goleada sobre o Torino, na última segunda-feira (25), antes de ter sua negociação com o Peixe selada.

Palacios deve ser apenas o primeiro reforço na era do técnico Juan Pablo Vojvoda. Isso porque o Peixe busca ao menos mais duas contratações para completar o elenco para o restante da temporada. A prioridade do Santos é buscar mais um atacante e um meia de criação.

Nos últimos dias, o Alvinegro Praiano realizou uma sondagem pelos meias Victor Hugo, do Flamengo e Santiago Iván González, do Tigre, da Argentina, Além disso, o Santos não descarta ir atrás de um outro zagueiro, mesmo com a chegada de Palácios. Muito por conta de uma possível rescisão de contrato do veterano Gil.

