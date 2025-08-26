Romário compara elásticos e exalta Pedro: ‘Aprendeu’

Baixinho publicou gol do camisa 9 e fez uma comparação com o seu gol contra o Corinthians, em 1999

“ENSINOU E APRENDEU! Ele ensina e tem gente que não aprende… não foi o caso do Pedro que fez esse golaço ‘à la Romário”, publicou o Baixinho em parceria com a página “Ensina Romário”.

Pedro viveu um momento inesquecível no Maracanã. Autor de três gols na histórica goleada por 8 a 0 sobre o Vitória , segunda-feira (25), pela 21ª rodada do Brasileirão, o camisa 9 recebeu elogios até de Romário. Afinal, o centroavante fez um gol semelhante ao do Baixinho, contra o Corinthians, em 1999.

A página “Ensina Romário” costuma postar gols do Baixinho, principalmente quando algum atacante perde uma chance já aproveitada pelo eterno camisa 11. Contudo, não foi o caso de Pedro. A publicação, aliás, ressaltou isso. Pedro respondeu:

“Ando vendo os seus vídeos, ídolo”, disse o camisa 9.

Além do elástico, também chama a atenção a semelhança na finalização. Afinal, assim como Romário fez em 1999, Pedro também finalizou de cavadinha na saída do goleiro do Vitória.

Romário marcou o gol de placa pelo Flamengo pela Taça Rio-São Paulo de 1999. Na ocasião, ele aplicou elástico no ex-volante Amaral. O Rubro-Negro venceu o jogo em questão contra o Corinthians por 3 a 0, em pleno Pacaembu.