PSG reduz valor de Donnarumma com medo de perdê-lo de graça no fim da temporada

Goleiro de 26 anos pode ser negociado por 30 a 35 milhões de euros; chegada ao Manchester City depende da saída de Ederson

O mercado de transferências do verão europeu fecha no próximo domingo, 31 de agosto, e os clubes têm somente cinco dias para concluir todas as negociações, tanto de entrada quanto de saída de jogadores. É nesse cenário que o PSG se encontra com seu goleiro Gianluigi Donnarumma, de 26 anos.

O técnico Luis Enrique já deixou claro que não conta com o jogador, insatisfeito com seu desempenho com os pés. Nos últimos dias, a transferência para o Manchester City, comandado por Pep Guardiola, parecia certa. Mas o tempo passa e o PSG teme não conseguir concretizar a venda, correndo o risco de perder Donnarumma de graça no fim da temporada.

Por isso, o clube mudou sua postura. Até então, exigia o valor da cláusula de rescisão, de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões). Agora, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, os parisienses aceitariam uma oferta entre 30 e 35 milhões de euros (R$ 192 e R$ 224 milhões) para se livrar do goleiro e garantir algum retorno financeiro.

Outro entrave é que a chegada de Donnarumma ao City depende da saída do goleiro brasileiro Ederson. A ideia era que ele fosse para o Galatasaray, da Turquia, mas, até o momento, a negociação também não avançou.