Palmeiras tenta anunciar Andreas Pereira como ‘presente de aniversário’

Meio-campista deve ser o 12º reforço do Verdão na temporada, com contrato de quatro anos e valor de 10 milhões de euros / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras celebra nesta terça-feira (26), 111 anos de história e pode ganhar um presente especial: o anúncio oficial da contratação de Andreas Pereira. O acordo entre clube e jogador foi fechado na segunda (25). O Verdão vai pagar 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões), parcelados ao longo de três anos. O atleta aceitou uma proposta de contrato de quatro temporadas com o Verdão. Atualmente na Inglaterra, Andreas aguarda liberação para embarcar rumo ao Brasil. O estágio final da negociação envolve apenas a definição de cláusulas contratuais. Existe a possibilidade de assinatura digital ainda nesta terça-feira, viabilizando o anúncio no dia do aniversário do clube.