Palmeiras celebra 111 anos com ação especial para torcedores em São Paulo; participe

Palmeirenses deverão se atentar às redes sociais do clube, aniversariante do dia, para garantir brindes espalhados pela cidade
O Palmeiras escolheu uma forma singular para celebrar seus 111 anos de fundação nesta terça-feira, dia 26 de agosto. Com uma espécie de caça ao tesouro, o Alviverde espalhou prêmios em diferentes regiões de São Paulo numa ação para engajar os torcedores. A brincadeira seguirá pelo decorrer do dia e contará com dicas diretas das redes sociais.

O perfil oficial do clube divulgará pistas sobre os locais dos brindes ao longo do dia. Distribuídos entre Zona Leste, Sul, Oeste e Centro, todos os prêmios estão ligados diretamente à história do Alviverde.

Sabe-se que entre os prêmios estão um ano de Plano Ouro do Avanti, uma conta de R$ 1.111,00 no Palmeiras Pay, além de 1.111 PorCoins no programa Verdão Vantagens. Há, ainda, um brinde interativo de 11 segundos para retirar produtos nas lojas oficiais da Rua Palestra Italia e da Avenida Francisco Matarazzo.

Novo uniforme com São Marcos

O Alviverde antecipou parte das celebrações para lançamento da nova terceira camisa do clube. Lançado em parceria com a Puma, o uniforme amarelo com detalhes verdes é estrelado por Marcos, ídolo histórico do Alviverde.

“Muito mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é parte fundamental da identidade de milhões e milhões de torcedores. Essa nova camisa traduz exatamente isso: o orgulho palmeirense vem em primeiro lugar, em qualquer parte do mundo”, celebrou a presidente Leila Pereira no lançamento.

O vídeo da campanha reforçou a ideia de que “o palmeirense veste seu orgulho como quem veste uma bandeira”.

Bastidores do Palmeiras

O aniversário marca uma renovação para novos nomes do elenco escreverem suas histórias, como Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa e Martínez. A diretoria ainda selou mais recentemente a contratação de Andreas Pereira junto ao Fulham.

Nesse ínterim, encerrou ciclos com nomes como Dudu, Zé Rafael e Marcos Rocha. O que, aliás, abriu brecha para os mais de R$ 600 milhões investidos pelo clube nas janelas de transferências em 2025.

Dentro de campo, o time de Abel Ferreira mantém a disputa pelo Brasileirão e figura na cola do Flamengo, com 42 contra 46, respectivamente. Além disso, segue vivo na Libertadores da América rumo ao sonho do tetracampeonato.

O primeiro compromisso dos 111 anos será o clássico do próximo domingo (31), diante do Corinthians, na Neo Química Arena. A bola vai rolar às 18h30 para o confronto.

