Palmeiras celebra 111 anos com ação especial para torcedores em São Paulo; participe

Bastidores do Palmeiras

O aniversário marca uma renovação para novos nomes do elenco escreverem suas histórias, como Vitor Roque, Paulinho, Ramón Sosa e Martínez. A diretoria ainda selou mais recentemente a contratação de Andreas Pereira junto ao Fulham.

Nesse ínterim, encerrou ciclos com nomes como Dudu, Zé Rafael e Marcos Rocha. O que, aliás, abriu brecha para os mais de R$ 600 milhões investidos pelo clube nas janelas de transferências em 2025.

Dentro de campo, o time de Abel Ferreira mantém a disputa pelo Brasileirão e figura na cola do Flamengo, com 42 contra 46, respectivamente. Além disso, segue vivo na Libertadores da América rumo ao sonho do tetracampeonato.

O primeiro compromisso dos 111 anos será o clássico do próximo domingo (31), diante do Corinthians, na Neo Química Arena. A bola vai rolar às 18h30 para o confronto.

