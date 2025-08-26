Nem Turquia, nem Qatar. Savarino fica no Botafogo

Meia recusa propostas da Europa e do Oriente Médio para seguir fazendo história no Mais Tradicional. Saiba mais detalhes!

Camisa 10 do Glorioso, Sava tinha duas propostas em mãos. O Trabzonspor, da Turquia, e o Al-Rayyan, do Qatar, já haviam formalizado ofertas pelo meia. Ambas, aliás, foram de sete milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Botafogo, na noite desta segunda-feira (25), aceitou estes números e passou a bola para o próprio Savarino, que teve a palavra final para rejeitá-las.

Savarino decidiu estabelecer um novo “Dia do Fico” no Botafogo. Desta vez, no entanto, a torcida soube imediatamente. Nesta terça-feira (26), o meia-atacante venezuelano ficou com decisão de sair ou não do Mais Tradicional: ele optou pela permanência no clube pelo qual conquistou a Libertadores e o Brasileirão do ano passado. A informação é do jornal “O Globo”.

Pesou nesta decisão de Savarino o fato de ser ídolo do Botafogo (teve até bandeirão recentemente), o desejo de fazer história no Alvinegro e a adaptação da família ao Rio de Janeiro. Ele, portanto, ignora o chamado de Artur Jorge, técnico com quem trabalhou no Glorioso em 2024, e dos europeus.

Sava também teve a chance de jogar pelo Lyon antes, em março. O Glorioso chegou a vender seus direitos ao clube francês. Porém, o meia-atacante da seleção venezuelana ouviu sua família e decidiu seguir vestindo o manto da Estrela Solitária. Este episódio, entretanto, só se tornou público em julho, com uma carta divulgada pelo CEO do Botafogo, Thairo Arruda, aos próprios gauleses.

O meia veio do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, no início de 2024, por US$ 2,7 milhões (R$ 13,2 milhões, cotação da época). Em março de 2025, o jogador renovou com o Botafogo até junho de 2028.

O jogador da Vinho Tinto soma 87 jogos pelo Botafogo, com 18 gols e 18 assistências.