Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nem Turquia, nem Qatar. Savarino fica no Botafogo

Nem Turquia, nem Qatar. Savarino fica no Botafogo

Meia recusa propostas da Europa e do Oriente Médio para seguir fazendo história no Mais Tradicional. Saiba mais detalhes!
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Savarino decidiu estabelecer um novo “Dia do Fico” no Botafogo. Desta vez, no entanto, a torcida soube imediatamente. Nesta terça-feira (26), o meia-atacante venezuelano ficou com decisão de sair ou não do Mais Tradicional: ele optou pela permanência no clube pelo qual conquistou a Libertadores e o Brasileirão do ano passado. A informação é do jornal “O Globo”.

Camisa 10 do Glorioso, Sava tinha duas propostas em mãos. O Trabzonspor, da Turquia, e o Al-Rayyan, do Qatar, já haviam formalizado ofertas pelo meia. Ambas, aliás, foram de sete milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Botafogo, na noite desta segunda-feira (25), aceitou estes números e passou a bola para o próprio Savarino, que teve a palavra final para rejeitá-las.

Pesou nesta decisão de Savarino o fato de ser ídolo do Botafogo (teve até bandeirão recentemente), o desejo de fazer história no Alvinegro e a adaptação da família ao Rio de Janeiro. Ele, portanto, ignora o chamado de Artur Jorge, técnico com quem trabalhou no Glorioso em 2024, e dos europeus.

Sava também teve a chance de jogar pelo Lyon antes, em março. O Glorioso chegou a vender seus direitos ao clube francês. Porém, o meia-atacante da seleção venezuelana ouviu sua família e decidiu seguir vestindo o manto da Estrela Solitária. Este episódio, entretanto, só se tornou público em julho, com uma carta divulgada pelo CEO do Botafogo, Thairo Arruda, aos próprios gauleses.

O meia veio do Real Salt Lake, dos Estados Unidos, no início de 2024, por US$ 2,7 milhões (R$ 13,2 milhões, cotação da época). Em março de 2025, o jogador renovou com o Botafogo até junho de 2028.

O jogador da Vinho Tinto soma 87 jogos pelo Botafogo, com 18 gols e 18 assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar