Mídia baiana ironiza derrota do Vitória, mas trata goleada para o Flamengo como ‘vergonha colossal’

Impiedoso, o líder do Campeonato Brasileiro aplicou 8 a 0 no Leão na noite da última segunda-feira (25), pela 21ª rodada, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

A maior goleada já sofrida por um clube na história dos pontos corridos do Brasileirão repercutiu de formas distintas na imprensa baiana. Entre ironias e análises alarmantes, o revés do Vitória por 8 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, dominou capas de jornais e mídias locais nesta terça-feira (26), além de ter rendido uma série de memes nas redes sociais. O jornal Correio, por exemplo, estampou, em letras garrafais, a frase “Chama o Samu” na capa de seu periódico desta terça-feira (26). Em clara alusão à música da torcida do Vitória, com mesmo nome, e em ironia ao colapso baiano no Maracanã.

Posteriormente, o periódico classificou o resultado como uma “vergonha colossal” e apontou o desempenho da equipe como “inaceitável sob qualquer ótica competitiva”. O jornal identificou falhas em todos aspectos fundamentais do jogo. “Não houve intensidade, sequer reação. Não houve futebol”, dizia outro trecho da análise. Já o jornal Tribuna da Bahia adotou um tom mais direto e chamou o duelo de “massacre”. Para além do desempenho, a reportagem alertou especialmente para o ”manual” do rebaixamento, visto que o Rubro-Negro segue na zona de rebaixamento e com cenário desfavorável no critério de desempate. Flamengo escreve nova marca no Brasileirão Os comandados de Filipe Luís emplacaram uma atuação avassaladora desde os primeiros instantes de partida. Não à toa, o placar já apontava 2 a 0 com menos de cinco minutos de bola rolando.

Pedro precisava de um gol para atingir a marca dos 100 no Maracanã e marcou três, um deles concorrerá certamente entre os mais bonitos desta edição. Chamado, o tal do Samu marcou outros dois, enquanto Arrascaeta, Bruno Henrique e Luiz Araújo fecharam a conta. Conforme mencionado, a goleada supera todas outras desde a reformulação do formato do Campeonato Brasileiro, em 2003. O resultado foi tão expressivo que no ranking geral só perde para Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1983) e Vasco 9 x 0 Tuna Luso (1984). Crise no Leão após vexame histórico O revés gerou consequências imediatas nos bastidores do Vitória, e a diretoria demitiu o técnico Fábio Carille ainda no Rio. A equipe ficará sob o comando do interino Rodrigo Chagas até a chegada da nova comissão.

A saída de Carille ocorreu não só pelo placar, mas pela apatia demonstrada por um time que precisa de resultados. O desempenho durante os 90 minutos e a sequência negativa no torneio pesaram no saldo final da decisão. Com a goleada, o clube baiano se afunda na zona de rebaixamento e amplia a pressão por reestruturação imediata. O Leão figura na 17ª colocação, com 19 pontos — empatado com Vasco da Gama, primeiro time fora do Z4, e um de vantagem para o Juventude. Repercussão reforça domínio carioca Para além da mídia tradicional, criadores de conteúdos e setoristas de rivais do Leão não pouparam os rubro-negros. Matheus Barbaço, influenciador do Bahia, entrou na onda de tentar pedir ajuda à emergência: “Amigo, chama Samu”.