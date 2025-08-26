Memphis é relacionado e viaja com o Corinthians para Curitiba

Memphis Depay está recuperado e viajou junto com o elenco do Corinthians para a partida contra o Athletico. O confronto é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Curitiba. O holandês, que treinou sem restrições nesta terça-feira (26), está relacionado para encarar o Furacão e pode voltar aos gramados após três semanas.

O atacante retornou às atividades antes do esperado, já que a previsão de recuperação era de um mês. Entretanto, ainda não é garantia que Memphis vai começar a partida contra o Furacão. Além de estar retornando aos gramados, o holandês pode ter dificuldades com o gramado sintético da Arena da Baixada.