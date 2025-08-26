Matheus França desembarca no Rio de Janeiro para acertar com o Vasco

Em sua chegada em solo carioca, o atleta citou a felicidade de voltar à cidade onde iniciou a carreira. Afinal, ele é cria das divisões de base do Flamengo e agora defenderá o arquirrival cruz-maltino. O jovem, que vestirá a camisa 9, será o 12º reforço do clube carioca no ano, caso aprovado nos exames médicos.

“Muito bom estar de volta ao Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente, estou pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível”, disse ao portal “ge”.

Busca pela inscrição

O clube carioca corre contra o tempo para regularizá-lo para os jogos contra o Botafogo, pela Copa do Brasil. Isso necessita ocorrer até esta terça-feira (26) para que ele possa atuar em qualquer um dos dois jogos pelas quartas de final da competição.

“Não sei (se dá para estrear já na Copa do Brasil). Vamos ver com o tempo, exames e treinos. Vai depender do treinador também. Mas estou apto, estou pronto para dar o melhor pelo Vasco. A torcida vascaína poderá esperar de mim muita força, muita garra, muita dedicação e raça acima de tudo. Vou me doar 100% pelo time”, concluiu.

Em 2022, o jogador subiu ao time profissional do Flamengo e estufou a rede em seis oportunidades. Ele, então, chamou a atenção de John Textor e chegou ao clube inglês por 20 milhões de euros, além de outros cinco em bônus por metas, mas essas não foram alcançadas.