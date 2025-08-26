Kobbie Mainoo pede para deixar o Manchester United; Real Madrid se interessa

Sem espaço com o técnico Rúben Amorim, joia inglesa de 20 anos atrai o interesse de gigantes da Espanha e da própria Premier League

O principal motivo da insatisfação, de fato, é a grande perda de espaço no time. Após se recuperar de uma lesão em dezembro, Mainoo perdeu o seu status de titular. O novo técnico, Rúben Amorim, o vê como um reserva direto para o capitão Bruno Fernandes. A joia do time, portanto, não jogou nenhuma partida oficial na atual temporada.

A joia inglesa deseja sair do Manchester United. O volante, de apenas 20 anos, está muito insatisfeito com a falta de minutos em campo. Ele, aliás, ainda não atuou nesta temporada sob o comando do novo técnico, Rúben Amorim. O clube inglês, contudo, aceita negociar o jogador. O Real Madrid, inclusive, aparece como um dos grandes interessados.

United aceita negociar Kobbie Mainoo

O Manchester United, por sua vez, está disposto a negociar o jogador. O clube inglês tem até a próxima segunda-feira (1), data do fechamento da janela, para fechar uma transferência. Segundo o jornal Daily Mail, gigantes europeus estão de olho. Real Madrid e Atlético de Madrid, por exemplo, avaliam fazer propostas pelo jovem atleta.

O grande interesse de outros clubes, aliás, não é por acaso. Antes de suas recentes lesões, Kobbie Mainoo era uma das grandes apostas da Inglaterra. Ele, inclusive, foi titular da seleção inglesa na final da última Eurocopa. Aos 20 anos, o jogador é visto como um atleta de enorme e indiscutível potencial para o futuro.

Apesar da pouca idade, o jovem já tem bons números pelo clube inglês. Desde sua estreia profissional em janeiro de 2023, ele disputou 72 partidas. O desejo do atleta, agora, é se juntar a um clube que dispute a Champions League. A definição de seu futuro, enfim, deve ocorrer nos últimos dias da janela.