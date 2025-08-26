Kaio Jorge e Fabrício Bruno perderão preparação do Cruzeiro para clássico

Jogadores vão estar com a Seleção Brasileira para os jogos dos dias 4 e 9 de setembro. Jogo de volta na Copa do Brasil é no dia 11

O atacante Kaio Jorge e o zagueiro Fabrício Bruno, ambos do Cruzeiro, foram convocados para a Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti e estarão presentes nos jogos contra o Chile, no Maracanã, e contra a Bolívia, em La Paz. A dupla não perderá partidas oficiais pelo time mineiro, mas retornará apenas dois dias antes do clássico da Copa do Brasil contra o Atlético, no Mineirão.

Aliás, o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para o dia 11 de setembro, às 19h30 (de Brasília). Já o confronto da Seleção contra a Bolívia será no dia 9, às 20h30, na cidade de El Alto, localizada a 4.090 metros de altitude, um cenário incomum para os jogadores. No Maracanã, porém, ao menos Fabrício Bruno conhece bem o ambiente, já que defendeu o Flamengo por três temporadas.

Com isso, os dois se juntarão ao elenco somente no dia 10. Ou seja, 24 horas antes da partida decisiva, sem participar da preparação e dos treinamentos comandados por Leonardo Jardim. No ataque, além de Kaio Jorge, o Cruzeiro ainda conta com Gabigol e Lautaro, jogadores que fazem sombra ao artilheiro do Brasileirão.

Todavia, antes da pausa para a Data Fifa, o Cruzeiro enfrentará o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, às 21h. Kaio Jorge e Fabrício Bruno estarão à disposição e se apresentarão à Seleção após a partida.