Jornal espanhol exalta goleada do Flamengo pelo Brasileirão: ‘Domínio retumbante’Imprensa também elogia a atuação de Samuel Lino, que defendeu o Atlético de Madrid, e foi um dos protagonistas do 8 a 0 sobre o Vitória
O Flamengo se impôs no Maracanã e aplicou uma sonora goleada por 8 a 0 sobre o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, a imprensa espanhola exaltou a atuação rubro-negra, que resultou na demissão do técnico Fábio Carille, do Leão da Barra. Um deles foi o diário “AS”, que ressaltou que o Rubro-Negro teve uma noite perfeita no Rio de Janeiro.
“O Flamengo manteve um domínio retumbante e teve uma noite perfeita, que lhe permite defender a liderança com autoridade”, frisou a reportagem de Juan Lopesino.
“Samu Lino estava na lista preliminar de convocados de Carlo Ancelotti. Ele se encontrou com o técnico da seleção brasileira no Rio de Janeiro há alguns dias e acabou não sendo convocado pelo italiano. No entanto, horas depois, o atacante teve a oportunidade de se redimir, e não a desperdiçou. Ele exibiu um desempenho ofensivo com dois gols e três assistências, em uma das maiores atuações do futebol brasileiro em 2025”, completou.
O periódico “Marca”, por sua vez, citou que a equipe carioca conseguiu um recorde no futebol brasileiro, visto que esse foi o resultado mais expressivo do campeonato desde 1984. Na história, essa goleada é a terceira maior, atrás de Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1983) e Vasco 9 x 0 Tuna Luso (1984).
“Samuel Lino se destaca, e Flamengo de Filipe Luís consegue um recorde no Brasil”, salientou.
“Tremendo Flamengo antes do Estudiantes: oito gols contra o Vitória”, descreveu o diário argentino “Olé”.
