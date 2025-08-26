Isak pressiona para deixar o Newcastle, que exige mais de R$ 1 bilhão pela venda

Atacante recebe em sua casa representantes do Fundo de Investimento Saudita, mira o Liverpool e vê primeira oferta abaixo do valor pedido / Crédito: Jogada 10

Alexander Isak deixou claro que não pretende continuar no Newcastle. O atacante sueco recebeu em casa, na última segunda-feira (25), dirigentes ligados ao Fundo de Investimento da Arábia Saudita (PIF), controlador do clube inglês, e manteve a posição: quer trocar de time ainda nesta janela. De acordo com o ‘Telegraph’, que revelou o encontro, o empresário Jamie Reuben, co-proprietário do Newcastle, também participou da reunião. Apesar da pressão, a diretoria fixou um preço altíssimo para liberar o jogador: 170 milhões de euros, valor que ultrapassa R$ 1 bilhão. Em contrapartida, ofereceu-lhe um novo contrato com aumento de salário, mas sem sucesso.