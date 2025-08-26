Ídolo e atacante do Fluminense confirma nascimento de filho

Jogador voltou recentemente ao Tricolor e contou com influência da atual esposa Viviane, com quem tem outra filha / Crédito: Jogada 10

John Kennedy, atacante do Fluminense, se tornou pai pela primeira vez. O autor o gol do título da Libertadores indicou o nascimento do seu filho, João Miguel, na última segunda-feira (25), exatamente quando ocorreu o parto em uma maternidade localizada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A criança é o segundo filho do relacionamento do jogador com Viviane Barros. A “Família Urso” como a torcida tricolor os carinhosamente apelidou celebrou a chegada do novo integrante.

“25.08.2025 seja Bem-Vindo João Miguel”, ressaltaram. Valentina, de quase três anos, é a primeira filha do caso entre Viviane, de 21 anos, e o atacante do Fluminense, com 23. John Kennedy também é pai de outra criança, em um envolvimento anterior, quando completou 18 anos. A atual companheira do ídolo do Tricolor foi essencial para o retorno do mesmo às Laranjeiras. Isso porque, ela o aconselhou e tentou convencê-lo, que o retorno ao Brasil seria a melhor decisão. A partir do momento que as tratativas tiveram início, Viviane se juntou aos torcedores do clube carioca no intuito de sacramentar a volta de John Kennedy. O casal recebeu muitas solicitações para que retornasse ao Fluminense, onde ele tem forte identificação. Até porque também é uma revelação de Xerém. Por sinal, esta não foi a primeira vez que a torcida pediu sua ajuda.