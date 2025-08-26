Grêmio perde Riquelme por lesão muscular; retorno está previsto para outubro

Meio-campista do Imortal sofreu lesão muscular na coxa direita no segundo tempo do último compromisso da equipe / Crédito: Jogada 10

O Grêmio confirmou que o jovem meio-campista Riquelme sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante o empate com o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador ficará fora dos gramados por quatro a oito semanas, com retorno previsto apenas para outubro. Segundo o departamento médico, exames apontaram uma lesão grau II-b no bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento fisioterápico. Revelado na base tricolor, Riquelme soma 11 partidas pelo time principal, sendo cinco como titular, além de um gol marcado.