Gabriel Menino recorda Flamengo e minimiza desconfiança antes de Atlético e Cruzeiro

Volante do Galo afirma que time tem totais condições de eliminar o rival na Copa do Brasil e lembra classificação contra cariocas

O polivalente Gabriel Menino afirmou em entrevista que nada abala a confiança dos jogadores do Atlético. Ele relembrou a fase anterior do torneio, quando o time eliminou o Flamengo, atual campeão e considerado um dos melhores do país.

O Atlético vai para os jogos decisivos da Copa do Brasil com muitos desfalques, mas busca eliminar o rival e seguir vivo na competição nacional. Mesmo ainda disputando o Brasileirão e a Sul-Americana, o time de Cuca não consegue manter uma boa sequência de resultados e chega pressionado para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira (27).

VEJA: Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

“A gente chega grande, como sempre fomos, com muita confiança. Eliminamos o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. Toda essa desconfiança de vocês (imprensa), que falam que a gente vai perder o tempo todo, a gente não traz para dentro”, disse Gabriel.

“Não tem melhor. Quando é clássico, os dois são grandes. Primeiro jogo em casa, 90 minutos. Eles estão trabalhando lá, mas nós também estamos trabalhando aqui. Vamos dar o nosso melhor para conseguir essa vitória nos primeiros 90 minutos”, concluiu o jogador.

A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30, na Arena MRV. A partida de volta será no dia 11, no Mineirão. O Atlético também segue vivo na Sul-Americana, ambos os torneios na fase de quartas de final.