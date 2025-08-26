Gabriel Bahia, alvo do Botafogo, é suspeito de receber cartões para beneficiar apostadores

Bets destacam volume de apostas incomum em punições ao zagueiro do Volta Redonda em dois jogos da atual edição da Série B

O Botafogo negocia a contratação do zagueiro Gabriel Bahia, do Volta Redonda, para o restante da temporada. Contudo, um detalhe chama a atenção, visto que o atleta é suspeito de tomar o cartões para beneficiar apostadores em dois jogos da Série B deste ano. A informação é do portal “ge”

Dessa forma, existem advertências ao defensor, que geraram alerta de manipulação em casas de apostas. Essas empresas, então, reportaram o caso ao Governo Federal e à CBF na semana passada.