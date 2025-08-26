Flamengo entendeu a necessidade de ganhar sem pena

Esses jogos do Flamengo no Maracanã, contra equipes que brigam contra rebaixamento, costumam ser complicados, pois os adversários estacionam um Scania-Vabis na defesa. E os espaços desaparecem. Mas o time parece enfim que entendeu a necessidade de ganhar sem pena. E assim o fez. Liquidou o Vitória em menos de cinco minutos. Samuel Lino marcou aos dois minutos, em falha de Lucas Arcanjo, Pedro ampliou aos quatro, pela 100ª vez no estádio, e o time só diminuiu o ritmo após o terceiro, de Arrascaeta, em chute de fora da área, à direita. Luiz Araújo substituiu Plata no intervalo.

O problema agora é impedir que a goleada de 8 a 0 possa subir à cabeça de todos. O Rubro-Negro joga domingo à tarde com o Grêmio no Rio. O time gaúcho faz campanha ruim, vem sendo cobrado pela torcida, mas é sempre bom lembrar que é um rival tradicional e merece respeito.