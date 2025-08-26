Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo entendeu a necessidade de ganhar sem pena

O Flamengo merece todos os méritos por ter levado a sério desde que a bola rolou. Até Filipe Luis foi bem...
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

Esses jogos do Flamengo no Maracanã, contra equipes que brigam contra rebaixamento, costumam ser complicados, pois os adversários estacionam um Scania-Vabis na defesa. E os espaços desaparecem. Mas o time parece enfim que entendeu a necessidade de ganhar sem pena. E assim o fez. Liquidou o Vitória em menos de cinco minutos. Samuel Lino marcou aos dois minutos, em falha de Lucas Arcanjo, Pedro ampliou aos quatro, pela 100ª vez no estádio, e o time só diminuiu o ritmo após o terceiro, de Arrascaeta, em chute de fora da área, à direita. Luiz Araújo substituiu Plata no intervalo.

O problema agora é impedir que a goleada de 8 a 0 possa subir à cabeça de todos. O Rubro-Negro joga domingo à tarde com o Grêmio no Rio. O time gaúcho faz campanha ruim, vem sendo cobrado pela torcida, mas é sempre bom lembrar que é um rival tradicional e merece respeito.

Flamengo no segundo tempo

Logo aos dois da etapa final, Pedro meteu 4 a 0. Aos quatro, Samuel Lino fez 5 a 0. Depois, aos oito, Luiz Araújo, 6 a 0. Aos 13, Pedro, 7 a 0. O Vitória providenciou mudanças, mas na realidade não havia como evitar o pior do pior. Aos 33, Luiz Araújo cabeceou no braço de Ramon. Pênalti. Bruno Henrique cobrou à direita de Lucas Arcanjo: 8 a 0.

         Não há muito mais a dizer. É fato, no entanto, que o Flamengo merece todos os méritos por ter levado a sério desde que a bola rolou. Até Filipe Luis foi bem…

Tags

flamengo

