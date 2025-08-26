Esposa de volante ex-Botafogo expõe separação após diversas traições

Companheira indica que ex-Gloriosopor diversas vezes teve casos extraconjugais em seus oito anos de relacionamento e denuncia agressão / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Bruno Silva, de 39 anos, ex-Botafogo passa por um momento de turbulência em sua carreira. Afinal, recentemente o jogador deixou a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro com o Rio Branco, do Espírito Santo. Na vida pessoal, o atleta também enfrenta adversidades, já que precisará superar um problema em seu relacionamento. Até porque a sua esposa, Andressa Marinho, fez uma postagem nas redes socias para comunicar a separação. Entre as motivações, ela cita diversos casos de traição nos oito anos em que estiveram juntos. Assim, ela indicou que decidiu se divorciar após tomar conhecimento de que um caso específico de infidelidade, que considerou como o limite. Andressa relatou que optou por dar fim ao relacionamento depois de descobrir que o volante ex-Botafogo visitou uma casa de shows adulto em Campinas. Tal episódio ocorreu no último sábado após a eliminação do Rio Branco na Série D para a Inter de Limeira.

Bruno Silva e a biomédica começaram a se envolver em 2017 e a relação deu origem a dois filhos: Bruno, de cinco anos, e Paolo, de cinco meses. Em seu comunicado nas redes sociais também, Andressa denuncia o meio-campista ex-Botafogo de agredí-la durante a gestação da primeira criança. Nota da antiga esposa do volante ex-Botafogo “SEPARAÇÃO: Pensei muito em como vir aqui falar sobre isso. Gravei 1 milhão de vídeos, mas decidi que simplesmente vou escrever sobre. Foram 8 anos, não foram anos fáceis, eu fui traída por esse homem LINDO, muitas vezes. Apanhei, inclusive grávida do meu primogênito.