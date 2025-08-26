Escalação: Memphis treina sem restrições e anima comissão técnica do Corinthians

Atacante retornou antes do esperado de lesão na coxa e pode ser relacionado para enfrentar o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil

O Corinthians finalizou nesta terça-feira (26) a sua preparação para encarar o Athletico-PR, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O duelo ocorre nesta quarta, na Ligga Arena, às 21h30 (de Brasília). A novidade ficou por conta da participação de Memphis Depay, que treinou sem restrição.

Recuperado de uma lesão na coxa sofrida há 20 dias, o holandês voltou antes do esperado às atividades e animou a comissão técnica. Apesar disso, a participação do atacante contra o Furacão é incerta. Afinal, o departamento médico trata o retorno dele com cautela, principalmente porque a Ligga Arena tem gramado sintético.

Dessa maneira, é provável que o técnico Dorival Júnior escale o Corinthians com Kayke e Gui Negão, como vem ocorrendo nas últimas partidas.

A única mudança prevista de acordo com o time que encarou o Vasco no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, é o retorno de Rodrigo Garro. O argentino voltará à equipe titular no lugar de Raniele, suspenso.