Escalação do Cruzeiro: com força máxima, time recebe apoio da torcida antes da decisão

Técnico Leonardo Jardim tem a chance de repetir equipe da última vitória para o duelo de ida contra o Atlético, pela Copa do Brasil

O Cruzeiro encerrou sua preparação para o clássico decisivo contra o Atlético. O time, aliás, treinou na tarde desta terça-feira (26) com a presença e o apoio da torcida. A equipe enfrenta o seu maior rival nesta quarta-feira (27), pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim, de fato, tem praticamente força máxima à disposição. Ele, portanto, tem a rara chance de repetir a escalação da última vitória.

A última atividade do elenco, inclusive, teve a presença de torcedores na Toca da Raposa. Um grupo de cruzeirenses foi ao CT para realizar um ato de apoio ao time. Eles, então, puderam assistir a uma parte do treinamento do elenco. O gesto, de fato, busca motivar ainda mais os jogadores para o importante duelo decisivo.