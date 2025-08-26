Escalação do Cruzeiro: com força máxima, time recebe apoio da torcida antes da decisão

Escalação do Cruzeiro: com força máxima, time recebe apoio da torcida antes da decisãoTécnico Leonardo Jardim tem a chance de repetir equipe da última vitória para o duelo de ida contra o Atlético, pela Copa do Brasil
O Cruzeiro encerrou sua preparação para o clássico decisivo contra o Atlético. O time, aliás, treinou na tarde desta terça-feira (26) com a presença e o apoio da torcida. A equipe enfrenta o seu maior rival nesta quarta-feira (27), pela Copa do Brasil. O técnico Leonardo Jardim, de fato, tem praticamente força máxima à disposição. Ele, portanto, tem a rara chance de repetir a escalação da última vitória.
A última atividade do elenco, inclusive, teve a presença de torcedores na Toca da Raposa. Um grupo de cruzeirenses foi ao CT para realizar um ato de apoio ao time. Eles, então, puderam assistir a uma parte do treinamento do elenco. O gesto, de fato, busca motivar ainda mais os jogadores para o importante duelo decisivo.
Hoje à tarde, torcedores do Cruzeiro foram apoiar o elenco na Toca da Raposa II visando o clássico de amanhã, contra o Atlético Mineiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
(Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags