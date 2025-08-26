Corinthians recua em negociação de R$ 57 milhões com a LFU por cautela financeira

Timão busca recursos para quitar dívidas e derrubar transfer ban, mas presidente Osmar Stabile não aceita prorrogação do contrato / Crédito: Jogada 10

O Corinthians decidiu recuar nas negociações com a Liga Forte União (LFU) para obter R$ 57 milhões à vista, apesar da urgência em captar recursos financeiros. O impasse se dá porque a LFU condiciona a liberação do valor à prorrogação do contrato de transmissão do Brasileirão por mais um ano, passando de 2029 para 2030. Inicialmente, o clube cogitou aceitar a condição desde que incluísse uma “cláusula de saída”, permitindo desfazer a prorrogação caso devolvesse o dinheiro. Porém, o presidente Osmar Stabile optou por não fechar o negócio. O mandatário alega preocupações sobre comprometer o futuro financeiro do Corinthians. Além disso, não quer deixar uma herança onerosa ao seu sucessor, já que seu mandato vai apenas até o fim de 2026.