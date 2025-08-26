Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com sucesso estrondoso, Palmeiras vai em busca de mais um título na base

Com R$ 30 milhões anuais destinados à estrutura, viagens e formação de atletas, Verdão já faturou mais de R$ 1,5 bilhão desde 2015
Nesta terça-feira (26/8), Palmeiras e Red Bull Bragantino decidem o título do Brasileirão Sub-20 em um duelo que vai além do campo. Mostra a força da formação de atletas e da análise de desempenho como pilares do futebol moderno. Aliás, esta será a quarta final consecutiva do Verdão na categoria. Já são seis no total, com três títulos e dois vice-campeonatos, um feito que evidencia a consistência do projeto alviverde.

Desde 2015, o clube aplicou cerca de R$ 260 milhões nas categorias de base e arrecadou R$ 1,8 bilhão com a venda de atletas. A mais recente, a de Estêvão, rendeu R$ 356 milhões. Atualmente, o orçamento anual gira em torno de R$ 30 milhões, cobrindo salários de jogadores e funcionários, além de viagens internacionais.

Parte desse investimento é visível na Academia de Futebol 2, moderno centro de treinamento das divisões inferiores. Um dos espaços mais simbólicos é um pequeno campo de terra, onde placas estampam a filosofia alviverde: “Proibido treinadores. Somente formadores” e “Espaço de liberdade, improviso e autonomia”. O local, utilizado por meninos de 10 a 15 anos, busca resgatar as raízes do futebol brasileiro, estimulando criatividade e tomada de decisão.

A presença recorrente em decisões nacionais não se explica apenas pela qualidade técnica dos jovens, mas também pelo uso estratégico de dados, mapeamento de talentos e metodologias de formação que hoje pautam as principais academias do país. A presença de jovens alviverdes na Seleção Brasileira é outro reflexo do trabalho. Em 2024, foram 17 convocados, número que já subiu para 21 em 2025, mantendo a hegemonia iniciada em 2017.

