Com sucesso estrondoso, Palmeiras vai em busca de mais um título na base

Com R$ 30 milhões anuais destinados à estrutura, viagens e formação de atletas, Verdão já faturou mais de R$ 1,5 bilhão desde 2015 / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira (26/8), Palmeiras e Red Bull Bragantino decidem o título do Brasileirão Sub-20 em um duelo que vai além do campo. Mostra a força da formação de atletas e da análise de desempenho como pilares do futebol moderno. Aliás, esta será a quarta final consecutiva do Verdão na categoria. Já são seis no total, com três títulos e dois vice-campeonatos, um feito que evidencia a consistência do projeto alviverde. Desde 2015, o clube aplicou cerca de R$ 260 milhões nas categorias de base e arrecadou R$ 1,8 bilhão com a venda de atletas. A mais recente, a de Estêvão, rendeu R$ 356 milhões. Atualmente, o orçamento anual gira em torno de R$ 30 milhões, cobrindo salários de jogadores e funcionários, além de viagens internacionais.