Chris se define como ‘jogador passional’ e diz que tem tudo a ver com o Botafogo

Grandalhão, esguio e com carisma. Assim, Chris Ramos mostrou suas credenciais, no último domingo (24), em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, ao marcar duas vezes na vitória do Botafogo sobre o Juventude por 3 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro. Após a estreia perfeita e cair nas graças da torcida alvinegra, o centroavante espanhol foi apresentado como novo reforço do Glorioso, nesta terça-feira (26), no Estádio Nilton Santos. A fera, logo de cara, reforçou alguns traços de sua personalidade. “Sou um jogador passional, assim como a torcida e o Botafogo. Prometo, então, que darei tudo por este clube. Recebi muitas mensagens especiais pela minha estreia. Foram dias bastante intensos, com recados de felicitações dos amigos, da minha família. Também vi alguns vídeos e memes no Instagram, agradeço à torcida por todo apoio e carinho que me deu”, disse o centroavante do Fogão.

Na sequência, o camisa 9 enumerou algumas de suas características dentro das quatro linhas e disse que pode jogar ao lado de Cabral, como no último fim de semana, na Serra Gaúcha. “Por ser alto, tenho no jogo aéreo minha especialidade. Sou também rápido e potente no espaço. Posso aproveitar também as costas da defesa. Com Cabral, posso aproveitar de seu jogo. Podemos nos entender, sim”. Em seguida, Chris Ramos foi lembrado de algumas comparações com Júnior Santos, jogador que passou no Botafogo e ficou marcado pela força física e pela capacidade de explosão pelos lados do campo. “Não conheço pessoalmente o Júnior, mas, pela qualidade, pode ser que se assemelhe um pouco, sim. Joguei como ‘9’, mas posso ser ponta se for preciso”, afirmou.