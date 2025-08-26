Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea acelera negociação por Fermín López, do Barcelona

Chelsea acelera negociação por Fermín López, do Barcelona

Meio-campista de 22 anos tem 48 horas para responder e pode assumir papel de destaque em Stamford Bridge
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Chelsea tem interesse em Fermín López, de 22 anos, e acompanha a situação do jogador do Barcelona há algum tempo. De acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’ nesta terça-feira (26), o clube inglês planeja fazer uma oferta pelo meio-campista e já entrou em contato com seu staff para avaliar a transferência para Stamford Bridge.

Além disso, segundo o ‘Mundo Deportivo’, o Chelsea deu ao jogador um prazo de 48 horas para decidir. Caso ele aceite sair do Barcelona, a proposta oficial será apresentada ao clube catalão.

Fermín agora analisa seu futuro. O jogador sempre demonstrou vontade de seguir no Barcelona, clube que considera sua casa, mas os últimos acontecimentos podem fazê-lo reconsiderar.

Isto porque o meia ficou decepcionado ao não entrar em campo na partida contra o Levante, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, Raphinha atuou em sua posição, se tornando um concorrente direto. Além disso, em um jogo que exigia reação do time, o técnico Flick sequer o colocou em campo, preferindo jogadores como Dani Olmo e Gavi.

No Chelsea, porém, Fermín teria um papel de destaque. Ele chegaria a Stamford Bridge como peça central da equipe comandada pelo técnico Enzo Maresca, que já fez grandes investimentos neste verão. O clube londrino, atual campeão Mundial e da Liga Conferência, aposta no talento do espanhol, mas a decisão final está nas mãos do próprio jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar