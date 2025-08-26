Campeão da Copa do Brasil com o Vasco, Nilton projeta duelo contra o Botafogo

O ex-volante Nilton mostrou-se otimista quanto às chances de o Vasco passar pelo Botafogo e avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Campeão do torneio pelo Vasco em 2011, o ex-jogador projetou o duelo, que começa a ser disputado nesta quarta-feira (27/8), em São Januário, pelas quartas de final. E, nesta terça (26/8), Nilton rasgou elogios ao Cruz-Maltino, clube que defendeu entre 2009 e 2012.

“O Vasco sempre tenta formar um elenco para ser competitivo, para poder disputar por títulos, conquistar coisas grandes, como a grandeza que representa. Por isso, sempre temos que acreditar que dá para ser campeão. É possível sim. O Vasco é gigante”, opinou em entrevista ao “Bolavip Brasil”.

Nilton relembra título do Vasco em 2011

Ele relembrou como foi a conquista histórica do Vasco em 2011. Afinal, a equipe faturou a Copa do Brasil daquele ano, o que foi o último grande título do clube carioca. Nilton, então, falou sobre aquele time, campeão em final histórica contra o Coritiba.

“O diferencial daquele elenco do Vasco na conquista da Copa do Brasil foi a relação honesta e direta entre os jogadores e a comissão técnica. Todos tinham liberdade para se comunicar abertamente, o que fortaleceu o grupo. A união, o respeito mútuo e o apoio mesmo aos que não jogavam com frequência foram fundamentais. A equipe enfrentou jogos difíceis, como contra o Náutico e o decisivo contra o Coritiba, mas se manteve unida pelo objetivo comum. Essa sinceridade e espírito coletivo foram marcantes para o sucesso da campanha”, comemorou.