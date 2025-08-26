Bahia anuncia a contratação do atacante Mateo Sanabria

Jogador estava no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e custou 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) aos cofres do Tricolor / Crédito: Jogada 10

O Bahia anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada. Trata-se do atacante Mateo Sanabria, de 21 anos. O jogador custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) e estava no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Sanabria está em Salvador e aguarda o seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para figurar entre os relacionados para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira (28), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Afinal, a chance foi levantada pelo técnico Rogério Ceni após a vitória sobre o Santos por 2 a 0, no último domingo.

LEIA MAIS: Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco “Até agora não temos o jogador registrado. Ele está aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Talvez amanhã (segunda-feira) ele possa estar regularizado, aí são dois dias para explicar tudo, usar vídeos e tudo mais. Se ele estiver bem, podemos tentar usar neste jogo de quinta-feira”, declarou o treinador. Inicialmente, o Bahia tentou a contratação do atacante por empréstimo de um ano, com opção de compra ao fim do vínculo. O Al Ain, por sua vez, rejeitou a proposta do Tricolor. Dessa maneira, após nova oferta, as negociações avançaram. Reforço do Bahia tem características iguais às de Pulga Sanabria tem as característica semelhante à de Erick Pulga, um dos protagonistas da equipe na atual temporada. Assim, o argentino atua como ponta-esquerda e, por isso, esteve entre as prioridades da diretoria para esta janela de transferências.