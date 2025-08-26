Atlético x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico mineiro abre quartas da Copa do Brasil e também a possibilidade de encurtar caminho para a Libertadores, além de eliminar rival

Atlético e Cruzeiro começam a decidir nesta quarta-feira (27) uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena MRV, em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do país, que já definiu a competição há 11 anos. As equipes têm o mesmo objetivo: voltar para a Libertadores, eliminar o rival e marcar história.

Como chega o Atlético

O técnico Cuca enfrenta problemas para montar o time do Galo, já que o departamento médico está cheio: Lyanco, Saravia, Bernard, Patrick, Cadu e Caio Maia. Entre eles, o zagueiro representa a ausência mais sentida, por ser líder do elenco e um dos jogadores mais queridos pela torcida. No ataque, Hulk e Cuello voltam após cumprirem suspensão contra o São Paulo, no Brasileirão. Para chegar às quartas de final, o Alvinegro deixou o atual campeão, Flamengo, pelo caminho. Venceu no Maracanã, perdeu em casa, mas levou a melhor nos pênaltis. Campeão em 2014 contra o Cruzeiro, e em 2021, diante do Athletico, o Galo agora busca o tricampeonato.

Como chega o Cruzeiro

Sob o comando de Leonardo Jardim, o Cruzeiro também tem desfalques, mas em menor número: João Marcelo, Janderson e Fagner não jogam. Apesar disso, o treinador português já definiu a equipe titular.

Artilheiro do Brasileirão com 14 gols, Kaio Jorge vive a melhor fase da carreira e ganhou convocação de Carlo Ancelotti para os jogos da Seleção Brasileira contra Chile e Bolívia. Matheus Pereira também faz grande temporada, enquanto Gabigol, contratado a peso de ouro, segue no banco. Maior vencedor da Copa do Brasil, com seis títulos, o Cruzeiro busca o heptacampeonato e precisa arrancar um bom resultado fora de casa, já que decidirá a vaga no Mineirão.

ATLÉTICO X CRUZEIRO