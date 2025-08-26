Atacante convocado para a Seleção vive em mansão com suas iniciais em piscina

Jogador vive em Belo Horizonte, já que defende o Cruzeiro. O fato de ser artilheiro do Brasileirão permitiu ser chamado para defender o Brasil / Crédito: Jogada 10

O destaque do atacante Kaio Jorge nesta temporada pelo Cruzeiro lhe rendeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. No caso, o único de sua posição que atua em território nacional: os outros sete jogam no futebol europeu. O seu bom momento se estende também a sua vida privada, já que reside em uma mansão em Belo Horizonte. O imóvel de luxo conta com um carro de marca na garagem e uma piscina, que apesenta as iniciais do jogador ao fundo. Mesmo com sua condição financeira favorável, o atleta, de 23 anos, não tem o hábito de fazer postagens com o intuito de ostentar. Normalmente suas publicações são de registros quando está em campo.

Em contrapartida, em algumas situações, o novo atacante da Seleção exibe alguns dos privilégios a sua disposição na mansão em Belo Horizonte. Inclusive, Kaio Jorge demonstra ser uma pessoa simples. Durante o seu tempo livre, ele costuma estar com sua filha, Athena, de um ano, fruto do seu relacionamento com a influenciadora Bruna Gomes. Entretanto, o casal decidiu se separar ainda no primeiro semestre. Reconhecimento do técnico da Seleção Artilheiro do Campeonato Brasileiro, Kaio Jorge é uma das novidades na convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Aos 23 anos, o atacante chamado pela primeira vez para vestir a Amarelinha ganhou elogios de Carlo Ancelotti. “A característica de um atacante é fazer gol primeiro. E ele está fazendo muitos gols. É o goleador do Campeonato Brasileiro, um atacante muito jovem, que já tem experiência, jogou também na Itália. Então, creio que ele, pelo que está fazendo, merece estar com a equipe nacional”, frisou o comandante italiano.