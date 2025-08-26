Arboleda e Wendell evoluem em recuperação no São Paulo

Depois de um dia de folga, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (26), depois da vitória contra o Atlético, no último domingo (24). O Tricolor começou os trabalhos com foco no duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado (30), que pode cravar a equipe na parte de cima da tabela.

Na atividade no CT da Barra Funda, o São Paulo teve boas notícias. O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Wendell, que se recuperam de lesão, realizaram exercícios de transição dentro de campo. Os jogadores foram acompanhados da equipe de preparação física do clube. A dupla evoluiu na recuperação e começa a mirar o retorno aos gramados.