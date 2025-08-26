Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arboleda e Wendell evoluem em recuperação no São Paulo

Arboleda e Wendell evoluem em recuperação no São Paulo

Dupla retornou aos treinos dentro do gramado, acompanhado da equipe de preparação física do clube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de um dia de folga, o São Paulo se reapresentou nesta terça-feira (26), depois da vitória contra o Atlético, no último domingo (24). O Tricolor começou os trabalhos com foco no duelo contra o Cruzeiro, no próximo sábado (30), que pode cravar a equipe na parte de cima da tabela.

Na atividade no CT da Barra Funda, o São Paulo teve boas notícias. O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Wendell, que se recuperam de lesão, realizaram exercícios de transição dentro de campo. Os jogadores foram acompanhados da equipe de preparação física do clube. A dupla evoluiu na recuperação e começa a mirar o retorno aos gramados.

Arboleda sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, no jogo de volta contra o Athletico, na Copa do Brasil. Já Wendell se recupera de uma contusão na parte posterior da coxa esquerda, sofrida no jogo de ida contra o Furacão.

No treino desta terça, os jogadores que tiveram mais tempo em campo contra o Atlético realizaram trabalhos na parte interna do CT, com exercícios de mobilidade e força. Já os demais atletas foram a campo, para trabalhos físicos, de fundamentos técnicos, finalizações e velocidade, além de um confronto em campo reduzido.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar