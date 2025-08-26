Após apenas nove jogos, Fábio Carille é demitido do Vitória

O técnico caiu após o Rubro-Negro baiano levar 8 a 0 do Flamengo. A demissão foi confirmada logo após a coletiva pós-jogo

“O que o presidente Fábio Mota decidir, eu respeito. É um cara muito sincero e verdadeiro. O que ele decidir, está decidido”, disse Carille, pouco antes de ser desligado oficialmente. Em seu lugar assume interinamente o comandante do Sub-20, Rodrigo Chagas.

Após a humilhante derrota por 8 a 0 para o Flamengo nesta segunda-feira, 25/8, pela 21ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, o vitória demitiu o técnico Fábio Carille. Curiosamente, a decisão da diretoria dos baianos já estava tomada após o apito final. No entanto ela manteve a participação do treinador na entrevista coletiva pós-jogo. Contudo, Carille estava visivelmente desanimado e dando sinais de que sabia que não continuaria no cargo.

Fábio Carille no Vitória

Essa é a segunda demissão de Carille no Brasileirão 2025. Há cerca de três meses, ele havia caído no comando do Vasco, após uma derrota para o Cruzeiro.

O Vitória o anunciou em 9 de julho, como substituto de Thiago Carpini, que não conseguiu bons resultados nem mesmo com o período de paralisação da competição por causa do Mundial.

Em pouco menos de dois meses à frente do Rubro-Negro baiano, Carille comandou a equipe em nove partidas, com apenas uma vitória, quatro empates e três derrotas. Embora,o time momentaneamente saíra da zona de rebaixamento, os tropeços nas rodadas passadas recolocaram o time no Z4. E a goleada histórica sofrida no Maracanã piorou a situaçãona tabela. Esta foi a pior derrota da história do Vitória nos Campeonatos Brasileiros — e também a maior goleada da era dos pontos corridos. E a pior da carreira de Carille,agora ex-Vitória e duplamente demitido neste brasileiro.

