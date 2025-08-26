Alex Sandro sofre lesão na panturrilha e desfalca Flamengo

Jogador deve ser cortado da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 5 de setembro, pelas Eliminatórias

“O atleta Alex Sandro, substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o Vitória, foi submetido a exame de ressonância magnética nesta terça-feira (26). O resultado apontou uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador já iniciou tratamento sob supervisão do departamento médico”, informou o Flamengo.

Notícia ruim para o Flamengo e Seleção Brasileira. Substituído no primeiro tempo na goleada histórica sobre o Vitória por 8 a 0 , na última segunda-feira (25), o lateral-esquerdo Alex Sandro sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Portanto, o jogador desfalcará o Rubro-Negro e pode ser cortado da convocação para os jogos contra Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias.

Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda por volta dos 20 minutos do primeiro tempo e acabou substituído aos 22. O lateral-esquerdo, de 34 anos, estava na lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti para os últimos dois compromissos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, ele deve ser cortado.

Histórico de lesões de Alex Sandro em 2025

Não é a primeira vez que Alex Sandro precisou ser substituído no primeiro tempo por problemas físicos. Afinal, em outras três ocasiões no ano, o jogador acabou substituído na etapa inicial. A primeira aconteceu no dia 8 de fevereiro contra o Fluminense, quando saiu com apenas oito minutos. Depois, contra o Juventude, em 16 de abril, aos 38 minutos. Por fim, contra o São Paulo, em 12 de julho, também aos oito.

A última lesão de Alex Sandro ocorreu justamente contra o São Paulo, logo após o Mundial de Clubes, no dia 12 de julho. O jogador ficou fora de combate até o dia 31 do mesmo mês, quando terminou relacionado para o jogo contra o Atlético. Contudo, não jogou. Desde então, ficou à disposição em oito partidas e atuou metade deles, sendo poupado em algumas partidas por controle de carga.

Com a goleada, o Flamengo chegou aos 46 pontos e segue isolado na liderança do Brasileirão. Já o Vitória, no entanto, está em 17º lugar com 19 pontos e continua ameaçado pelo rebaixamento (está no Z4). Líder do campeonato, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada.