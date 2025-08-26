Admar Lopes nega saída de Rayan do Vasco

Dirigente também revela que há outro jogador negociando; português fala ainda sobre saída de João Victor do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Antes de apresentar Robert Renan e Andrés Gómez, nesta terça-feira (26/8), o diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, fez comunicados à imprensa, esclarecendo algumas negociações recentes do Gigante da Colina. Segundo o português, o Vasco não recebeu proposta por Rayan, desmentindo boatos que saíram na imprensa internacional.

Ele falou sobre a busca por jogadores no mercado de transferências, revelando, assim, que o clube deseja atletas que queiram estar no Cruz-Maltino. LEIA MAIS: Matheus França é inscrito e pode defender o Vasco “Para além do critério financeiro, nós queremos jogadores que querem mesmo jogar no Vasco, que entendam o momento do Vasco e que tenham vontade de representar esse escudo centenário e de comprar esta luta que estamos no momento na classificação (do Brasileirão)”, afirmou. Referindo-se inicialmente a Matheus França, Admar, então, falou que o Vasco segue no mercado. Sem citar nominalmente, ele falou de um jogador que “já chegou ao Rio” e que há negociação em curso por outro atleta.

“Ainda estamos atentos ao mercado. Em breve será apresentado outro jogador que já chegou ao Rio, uma oportunidade de mercado. Neste momento, existem negociações para a chegada de um outro para além deste citado”, revelou. ‘Não estava previsto’, diz sobre João Victor Admar também falou sobre a saída de João Victor, que vinha em pé de guerra com a torcida do Vasco. Segundo o português, João Victor decidiu por sair um dia depois de confirmar que queria ficar. “Era algo que não estava previsto. O jogador, inclusive, num determinado dia falou ao diretor e à comissão que queria ficar, mas no dia seguinte mudou de opinião e pediu para sair”, afirmou Admar.