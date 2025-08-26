‘Chapéu’ dá certo, e Globo oficializa acordo com NFL para exibição de jogos na TV e GE TV

GE TV em campo para competir com CazéTV

A criação do projeto digital representa a investida direta do Grupo Globo no universo do streaming esportivo gratuito. Numa evidente intenção de disputar espaço com a consolidada CazéTV — referência no meio.

Com estreia agendada para o dia 04 de setembro, o projeto já nasce robusto. Isso porque a emissora já havia confirmado transmissões dos principais torneios do calendário nacional em sua grade. Ou seja, ainda contará com partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

Jorge Iggor comandará a primeira transmissão do projeto e será a voz principal de Brasil x Chile, no Maracanã, às 21h30 do próximo dia 04, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Time convocado

O Grupo Globo trabalhou com dois objetivos de base: nomes conhecidos e um time independente do já consagrado na TV. Por isso, apostou alto em nomes como Jorge Iggor, Bruno Formiga, Mariana Spinelli e Luana Maluf nesta janela.

Exceção à regra número dois mencionada acima, o apresentador Fred Bruno surge ”com a braçadeira” e também integrará o time digital. André Balada, Sofia Miranda e Jordana Araújo fecham o timaço.

Novo contrato enfraquece a ESPN

Com o novo acordo, a Globo retirou da ESPN a exclusividade sobre partidas da liga. A emissora paulista seguirá com os direitos do Monday Night Football e outros confrontos semanais, em parceria com a Disney+. Por outro lado, a o canal carioca ficou com dois jogos aos domingos, o Sunday Night Football e o Super Bowl.

Segundo apuração do jornalista Marcelo Rizzo, do Estadão, a Globo começou a negociar cotas de patrocínio para viabilizar o projeto. Com valores que variam entre R$ 15 milhões e R$ 40 milhões, a movimentação representa uma ameaça direta ao bolo publicitário que sustenta transmissões digitais independentes.

