Yago Felipe alcança 450 jogos e celebra vitória do Mirassol

Meio-campista foi importante na vitória de 1 a 0 do Mirassol sobre o Fortaleza na Arena Castelão

A Arena Castelão foi palco de um duelo de leões no último domingo (24). O Leão do Pici, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, enfrentou o Leão do interior de São Paulo, estreante na competição. Além de mais uma vitória fora de casa para o Mirassol, o meia Yago Felipe atingiu a marca de 450 jogos como profissional.

“Desde que saí do interior do Ceará, aos 13 anos, até me tornar um atleta profissional, tive que superar muitos desafios. Mas, com muito trabalho e amor pelo que faço, consegui. E chegar nessa marca é um motivo de muito orgulho”, disse.

Campeão por onde passou, Yago já levantou cinco taças: dois Catarinenses, dois Cariocas e um Campeonato Baiano. Entre os momentos marcantes de sua carreira, ele relembra sua passagem pelo Fluminense, quando foi capitão e campeão em cima do Flamengo.

“Todos os momentos que vivi até aqui foram muito importantes na construção da minha carreira. Mas, sem dúvidas, ser o capitão em uma final de Fla-Flu no Maracanã e, ainda mais, ser campeão, fica guardado na memória com muito carinho”, afirmou.

Yago Felipe está emprestado ao Mirassol

Emprestado pelo Bahia, Yago chegou nesse ano ao Mirassol. Até aqui, são 13 jogos e uma assistência. Importante na campanha inédita do Leão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o camisa 41 celebra esse momento único que o elenco está vivendo.