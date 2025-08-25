Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Wolverhampton x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo entre clubes da Premier League marca a segunda fase da Copa da Liga Inglesa
Dia de jogo grande nesta etapa inicial da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (26), Wolves e West Ham se enfrentam às 15h30 (de Brasília), pela segunda fase da competição. A bola rola no Molineux Stadium, em Wolverhampton, e coloca frente a frente duas equipes que disputam a Premier League.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Site seleciona camisas mais bonitas do mundo fora da Premier League e inclui a do Flamengo

Como chega o Wolverhampton

Em casa, o Wolves terá a oportunidade de contar com o apoio de seus torcedores e conquistar o primeiro resultado positivo nesta reta inicial de temporada. Isto porque o time sob comando do técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, perdeu as duas primeiras rodadas da Premier League e ainda não somou pontos no Campeonato Inglês.

Além disso, o Wolverhampton precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Woevher, Enso González e Fábio Silva, todos lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham também vive uma fase ruim neste início de temporada. Ao lado do Wolves, os Hammers são os únicos times que ainda não somaram pontos na Premier League e perderam as duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês. Além disso, a equipe sofreu oito gols nesses dois primeiros compromissos e marcou um único gol, na derrota por 5 a 1 para o Chelsea.

Agora, de olho na Copa da Liga Inglesa, o clube londrino tenta um resultado positivo fora de casa para seguir vivo na competição e diminuir a pressão no trabalho do técnico Graham Potter.

Por fim, o treinador terá baixas no sistema ofensivo. Os atacantes Summerville e Luis Guilherme, lesionados, desfalcam o time nesta terça-feira.

WOLVERHAMPTON X WEST HAM

Segunda fase da Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup)
Data-Hora: terça-feira, 26/08/2025, às 15h30 (de Brasília).
Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING).
WOLVERHAMPTON: José Sá; Matt Doherty, Agbadou e Toti; James, Bellegarde, João Gomes, David Wolfe; Munetsi, Arias e Jorgen Strand. Técnico: Vitor Pereira.
WEST HAM: Hermansen; Todibo, Kilman e Aguerd; Wan-Bissaka, Ward Prowse, Soucek e Diouf; Paquetá, Bowen e Fullkrug. Técnico: Graham Potter.
Árbitro: Darren England (ING).

