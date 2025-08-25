Wolverhampton x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande nesta etapa inicial da Copa da Liga Inglesa. Nesta terça-feira (26), Wolves e West Ham se enfrentam às 15h30 (de Brasília), pela segunda fase da competição. A bola rola no Molineux Stadium, em Wolverhampton, e coloca frente a frente duas equipes que disputam a Premier League.

Como chega o Wolverhampton

Em casa, o Wolves terá a oportunidade de contar com o apoio de seus torcedores e conquistar o primeiro resultado positivo nesta reta inicial de temporada. Isto porque o time sob comando do técnico português Vitor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, perdeu as duas primeiras rodadas da Premier League e ainda não somou pontos no Campeonato Inglês.

Além disso, o Wolverhampton precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Woevher, Enso González e Fábio Silva, todos lesionados, são baixas confirmadas para o jogo desta terça-feira.

Como chega o West Ham

Por outro lado, o West Ham também vive uma fase ruim neste início de temporada. Ao lado do Wolves, os Hammers são os únicos times que ainda não somaram pontos na Premier League e perderam as duas primeiras rodadas do Campeonato Inglês. Além disso, a equipe sofreu oito gols nesses dois primeiros compromissos e marcou um único gol, na derrota por 5 a 1 para o Chelsea.