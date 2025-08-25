Volta de Matías Viña e ausências: os relacionados do Flamengo contra o Vitória

Clube carioca e baiano fazem confronto nesta segunda-feira (25), às 21h, no Maracanã, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo divulgou os relacionados para enfrentar o Vitória, nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. A principal novidade é o retorno de Viña, além do grupo quase completo. Além de Pulgar, que está no departamento médico, a nova ausência é Ayrton Lucas. Matías Viña, assim, segue como opção para a partida. Após ficar fora de três partidas consecutivas, o lateral retornou ao banco no jogo de volta das oitavas de Libertadores, também contra o Colorado, na última quarta-feira (20). Na ocasião, tanto ele quanto Ayrton Lucas estavam disponíveis; agora só o uruguaio é opção.