Vídeo: Thomas Müller divulga segredo em coletiva e percebe que falou além da conta

Vídeo: Thomas Müller divulga segredo em coletiva e percebe que falou além da contaAos 35 anos, atacante revela que companheiro de equipe na MLS foi chamado para defender seleção de seu país antes mesmo da convocação oficial
Thomas Müller mal chegou ao futebol dos Estados Unidos e já causou alvoroço. E não necessariamente com a bola nos pés. Após a vitória dos Vancouver Whitecaps por 3 a 2 sobre o St. Louis City SC pela MLS, o atacante alemão falou até o que não devia à imprensa.
Na entrevista coletiva, o jogador de 35 anos comentou a pausa para os jogos das seleções na Data-Fifa. Entretanto, divulgou, antes da convocação oficial, que o defensor Tristan Blackmon aparece na lista para atuar pelos Estados Unidos. Será, portanto, a estreia do zagueiro de 29 anos pela seleção de seu país.
“Durante a pausa internacional, vamos sentir falta de alguns jogadores nesse momento. Tristan foi nomeado para a seleção dos EUA”, iniciou Müller, que prontamente notou ter revelado um segredo.
Müller, visivelmente constrangido, ainda tentou contornar a situação. Mas já não havia o que fazer.
“Se ele jogar bem hoje. Ahh, o jogo já está jogado. No final, é o que é, ouvi o que ouvi… parabéns ao Tristan e parabéns aos EUA”, complementou, aos risos.
Blackmon esteve na pré-convocação para a Copa de Ouro, mas não integrou a lista final. O defensor, que atua pelos Whitecaps há quatro temporadas, será opção do técnico Mauricio Pochettino para os jogos de preparação diante de Coreia do Sul e Japão.
Veja o vídeo:
Müller revelou o que não deviaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags