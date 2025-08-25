Vasco tenta contratação de Nathan Silva, do Pumas, do México; nome de Joaquim perde força

Vasco tenta contratação de Nathan Silva, do Pumas, do México; nome de Joaquim perde forçaCruz-Maltino tem interesse nos dois zagueiros que atuam no futebol mexicano, mas Joaquim sofreu um choque na cabeça e foi para o hospital
Na reta final da janela de transferências, o Vasco segue no mercado na busca por reforços. Assim, o clube tenta a contratação de Nathan Silva, zagueiro ex-Atlético-MG, que atua no Pumas, do México. Por outro lado, o nome de Joaquim, do Tigres, também do futebol mexicano, perdeu força, já que o defensor sofreu um choque de cabeça neste fim de semana e foi para o hospital. A informação é do portal “ge”.
Dessa forma, o jogador, que se chocou no duelo com o Mazatlán, entrou no protocolo de concussão e está no hospital em observação. Com isso, o Cruz-Maltino não deve mais avançar na contratação, segundo o jornalista Lucas Pedrosa.
“Durante a última partida, sofri um golpe na cabeça e por precaução médica, precisei deixar o campo imediatamente. Realizei exames e sigo em acompanhamento no hospital. Felizmente, meu estado de saúde é estável e não apresento riscos maiores, mas seguirei em observação e cumprindo o protocolo de recuperação recomendado. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio”, publicou Joaquim nas redes sociais.
Diante deste cenário, o clube tenta acelerar as negociações pela compra em definitivo do ex-defensor do Galo, que é titular do Pumas. O nome, aliás, agrada ao técnico Fernando Diniz, que necessita de reforços para o sistema defensivo.
Revelado nas divisões de base do Atlético-MG, o atleta foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021 pelo clube mineiro. Dois anos depois, chegou ao futebol mexicano, vendido por 4 milhões de dólares, aproximadamente R$ 20 milhões.