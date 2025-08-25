Vasco tenta contratação de Nathan Silva, do Pumas, do México; nome de Joaquim perde força

Cruz-Maltino tem interesse nos dois zagueiros que atuam no futebol mexicano, mas Joaquim sofreu um choque na cabeça e foi para o hospital / Crédito: Jogada 10

Na reta final da janela de transferências, o Vasco segue no mercado na busca por reforços. Assim, o clube tenta a contratação de Nathan Silva, zagueiro ex-Atlético-MG, que atua no Pumas, do México. Por outro lado, o nome de Joaquim, do Tigres, também do futebol mexicano, perdeu força, já que o defensor sofreu um choque de cabeça neste fim de semana e foi para o hospital. A informação é do portal “ge”. Dessa forma, o jogador, que se chocou no duelo com o Mazatlán, entrou no protocolo de concussão e está no hospital em observação. Com isso, o Cruz-Maltino não deve mais avançar na contratação, segundo o jornalista Lucas Pedrosa.