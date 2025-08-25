Vasco está entre os piores times do Brasileirão pós-Mundial

Vasco está entre os piores times do Brasileirão pós-MundialCruz-Maltino tem aproveitamento de apenas 25% depois da competição internacional e indica luta contra rebaixamento até o fim da temporada
Mesmo com classificação às quartas de final para Copa do Brasil e goleada histórica sobre o Santos, o Vasco não consegue reencontrar o caminho de paz. No último domingo (24), o Cruz-Maltino fez uma partida bem aquém da esperada e perdeu para o Corinthians, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, aliás, está entre as piores de rendimento após a realização do Mundial de Clubes.
Após a parada para o Mundial de Clubes, o Atlético-MG tem o pior aproveitamento de pontos disputados. Fez sete partidas, com uma vitória, um empate e cinco derrotas, com aproveitamento de 19%. Na sequência, Fortaleza (20,8%), Vasco (25%) e Bragantino (25,9%). O levantamento é do “Gato Mestre”, do ‘ge’.
Em oito jogos, o Vasco faturou seis pontos, com uma vitória, três empates e quatro derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, o Cruz-Maltino está na 19ª colocação, com 19 pontos no momento. No entanto, caso o Vitória empate com o Flamengo, no Maracanã, pode deixar o clube carioca na zona de rebaixamento.
Contando com Brasileirão e Copa do Brasil, o aproveitamento do Vasco, afinal, também não é nada positivo. Em 12 jogos, foram apenas duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, o que corresponde um aproveitamento de 30.6% de aproveitamento. Foram 17 gols pró e 19 sofridos.
Vasco no período pós-Copa do Mundo de Clubes:
⚔️ 12 jogos