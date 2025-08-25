Vasco está entre os piores times do Brasileirão pós-Mundial

Cruz-Maltino tem aproveitamento de apenas 25% depois da competição internacional e indica luta contra rebaixamento até o fim da temporada

Mesmo com classificação às quartas de final para Copa do Brasil e goleada histórica sobre o Santos, o Vasco não consegue reencontrar o caminho de paz. No último domingo (24), o Cruz-Maltino fez uma partida bem aquém da esperada e perdeu para o Corinthians, em São Januário, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, aliás, está entre as piores de rendimento após a realização do Mundial de Clubes.

Após a parada para o Mundial de Clubes, o Atlético-MG tem o pior aproveitamento de pontos disputados. Fez sete partidas, com uma vitória, um empate e cinco derrotas, com aproveitamento de 19%. Na sequência, Fortaleza (20,8%), Vasco (25%) e Bragantino (25,9%). O levantamento é do “Gato Mestre”, do ‘ge’.