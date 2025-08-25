Vasco anuncia a contratação do zagueiro Robert Renan, do Zenit

Defensor, de 21 anos, chega por empréstimo junto ao clube da Rússia, até junho de 2026, e será a reposição de Luiz Gustavo

O Vasco acertou a contratação do seu décimo primeiro reforço para 2025. Trata-se do zagueiro Robert Renan, de 21 anos, que chega por empréstimo junto ao Zenit, da Rússia, até junho de 2026. O jogador, inclusive, desembarcou no Rio de Janeiro na última sexta-feira (22) e realizou exames antes de assinar o contrato.

“Minha expectativa é imensa. É um sonho da minha família. Todos estão muito felizes. Eu vou dar o meu melhor. Que possam ter muitas vitórias e títulos para nós”, disse.