Savarino pode ser mais um campeão a deixar o Botafogo

Meia tem contrato com o Alvinegro até junho de 2028. Ele teve ofertas do futebol turco e do clube do técnico Artur Jorge

Destaque do Botafogo nas campanhas do título brasileiro e da Libertadores em 2024, o meia Savarino pode se despedir do Mais Tradicional nos próximos dias. A direção do clube vai, então, conversar com o camisa 10 venezuelano para saber suas intenções e se há o desejo de continuar a carreira em outros destinos. A informação é do jornal “O Globo”.

O Trabzonspor, da Turquia, e o Al-Rayyan, do Qatar, já formalizaram ofertas pelo meia. Ambas, aliás, foram de sete milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Botafogo acredita que haverá mais propostas pela fera até o último dia da janela de transferências internacionais, na próxima terça-feira (1). A partir daí, estudará, assim, também se vale a pena vender Savarino.